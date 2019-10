Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wirecard gehört in dieser Woche wieder einmal zu den Top-Themen. Erneut gab es Vorwürfe von der Financial Times. Erneut rutschten die Aktie kräftig ab. Andreas Lipkow von Comdirect rät Anlegern erst einmal zur Vorsicht. Der Experte geht von Folgeartikeln und damit weiteren Vorwürfen aus. Dadurch könnte die Volatilität bei der Aktie weiter anhalten. Gleichzeitig findet Lipkow lobende Worte für Wirecard. Große Themen am Markt bleiben der Handelsstreit und der Brexit. In den vergangenen Tagen gab es positive Signale. Die kamen auch bei Lipkow sehr gut an. Trotzdem sollten seiner Meinung nach Anleger auch hier auf Rücksetzer gefasst sein. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um SAP, den starken Auftragseingang bei Nordex, die jüngsten Gewinnwarnungen bei Wacker Chemie und Klöckner sowie die Bilanzsaison in den USA.