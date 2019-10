Berlin (ots) - Nach der erfolgreichen Pilotphase im Schuljahr 2018/19 geht das Schulprojekt des gemeinnützigen Verbraucher-Ratgebers Finanztip in die nächste Runde. Ab sofort können sich Lehrkräfte unter www.finanztip.schule für das Schuljahr 2019/20 anmelden. Das Finanztip-Schulprojekt eignet sich vor allem für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer ab der 9. Jahrgangsstufe von Gymnasien, Gesamtschulen, Wirtschaftsschulen und berufsbildenden Schulen.



Mehr als 170 Klassen haben im letzten Schuljahr an finanztip.schule teilgenommen. An diesen Erfolg soll in diesem Jahr angeknüpft werden: "Wir wollen möglichst vielen Schülerinnen und Schülern helfen, klüger mit ihrem Geld umzugehen", sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. "Wir haben finanztip.schule deshalb so konzipiert, dass in diesem Schuljahr bis zu 200 Lerngruppen teilnehmen können." Aber auch Lehrkräften, die nicht am Projekt teilnehmen, stehen die Lernmaterialien kostenlos zum Download zur Verfügung.



Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Finanztip



Bei finanztip.schule werden die Inhalte von Finanztip Teil des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler erhalten konkrete Aufgaben, zum Beispiel zu Handyverträgen oder Girokonten, aber auch zu Altersvorsorge und Versicherungen. Diese lösen sie mithilfe der Finanztip-Ratgeber, dem Finanztip-Newsletter und auch den Youtube-Videos von Finanztip. Für die pädagogische Umsetzung des Projekts verantwortlich ist wie schon im Vorjahr das renommierte IZOP-Bildungsinstitut aus Aachen. Das kümmert sich unter anderem um die didaktische Aufbereitung der Arbeitsblätter, mit denen die Lehrkräfte ihren Unterricht gestalten. Aber auch etwaige Rückfragen von Lehrkräften beantworten die Bildungsexperten.



Lehrkräfte können sich ab sofort online anmelden



Das Schulprojekt eignet sich für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer ab der 9. Jahrgangsstufe von Gymnasien, Gesamtschulen, Wirtschaftsschulen und berufsbildenden Schulen. Die thematische Bandbreite von Finanztip erlaubt es aber, das Projekt in nahezu allen Fächern unter Berücksichtigung der geltenden Curricula durchzuführen. Eine Anmeldung für finanztip.schule ist ab sofort online unter www.finanztip.schule möglich.



Über Finanztip



Finanztip ist mit durchschnittlich mehr als 5 Millionen Besuchen im Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehr als 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 5500.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern austauschen.



Täglich neue Tipps auf



Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip),

Twitter (https://twitter.com/Finanztip und

Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) Pressekontakt:



Marcus Drost

Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH

Hasenheide 54

10967 Berlin

Telefon: 030 / 220 56 09 - 80

http://www.finanztip.de/presse/



Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112681/4402547