Die Financial Times überraschte mit neuen Botschaften über angeblich neue Manipulationen, aber: Viel Wind und wenig realistische Fakten, stattdessen eine Menge Vermutungen. Bis 23 % Tagesverlust, am Ende minus 13 Prozent sind eine Herausforderung für mutige oder weitsichtige Investoren. Riskieren Sie einen WIRECARD-Call, wie er heute in TB-Daily vorgestellt wird. Viel Glück!



