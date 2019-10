Die Saxony Minerals & Exploration - SME AG gibt ihr Debüt am KMU-Anleihen-Markt und emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN7A3) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das sächsische Bergbau-Unternehmen bietet dabei 7,75% Zinsen p.a. bei einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Ab Donnerstag, den 17.10.2019, kann die Anleihe gezeichnet werden. Der Anleihen Finder hat mit dem SME-Vorstand Klaus Grund über die Geschäftstätigkeit der SME AG und die Premiere am Anleihen-Markt gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Grund, können Sie uns die Saxony Minerals & Exploration - SME AG und deren Geschäftsmodell kurz vorstellen?

Klaus Grund

Klaus Grund: Wir sind ein Produzent versorgungskritischer Rohstoffe, wie beispielsweise Wolfram und Fluorit, gegründet 2012 und verfügen über bestens erkundete Lagerstätten, die sich alle in Deutschland befinden. Aktuell liegt unser Fokus auf dem Ausbau unseres Bergwerks in Pöhla im Erzgebirge, wo wir über durch Gutachten nachgewiesene erhebliche abbaubare Reserven verfügen. Die Mittel aus der Unternehmensanleihe werden in den Ausbau dieses Bergwerks fließen. Dort fördern wir Erze, die wir dann in einer eigenen Anlage aufbereiten, daraus Wolfram und Fluorit gewinnen und diese auf dem Weltmarkt verkaufen.

Anleihen Finder: Was bedeutet "versorgungskritische Rohstoffe" und wo werden diese verwendet/benötigt?

"Versorgungskritische Rohstoffe in Deutschland zu fördern, verringert die Abhängigkeit vom Weltmarkt"

Klaus Grund: Es gibt Rohstoffe von besonderer strategischer Wichtigkeit für die europäische Industrie, deren Produktion gleichzeitig in der Hand einiger weniger Länder liegt. Diese Rohstoffe qualifiziert die EU insofern als versorgungskritisch. In unserem Fall trifft das auf Wolfram und auf Fluorit gleichermaßen zu. Deutschland gehört zu den größten Importeuren von Wolfram. Aber über 80 % der weltweiten Wolfram-Produktion erfolgt in China; zusammen mit Vietnam und Russland liegt der Anteil sogar bei 94 %. Die SME AG ist für diesen Rohstoff der einzige Produzent und Lieferant aus Deutschland. Entsprechend können wir einen wichtigen Beitrag leisten, um die Abhängigkeit zu verringern.

Wichtige Zielbranchen für Wolfram sind die Luft- und Raumfahrt-, High-Tech- und Automobilindustrie sowie der Bergbau. Fluorit, auch bekannt als Flussspat, ist Bestandteil vieler chemischer Prozesse und findet letztendlich Verwendung als Additiv für Konsumgüter, in der Glas- ...

