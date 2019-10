Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Philips von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenentwicklung im dritten Quartal sei durch Zölle beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gegenwind von dieser Seite sollte aber nicht von Dauer sein. Die Aktie bleibe aussichtsreich und der Kapitalmarkttag im Mai 2020 könnte neue Impulse bringen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-10-16/11:38

ISIN: NL0000009538