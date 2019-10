Für das aktuelle aktuelle Bankenbarometer hat EY insgesamt 120 Banken und 30 FinTech-Unternehmen in Deutschland zu ihren Personalplänen befragt. Der Analyse zufolge wollen 22% der deutschen Kreditinstitute noch in diesem Jahr Arbeitsplätze streichen. Am härtesten trifft es Bankmitarbeiter mit direktem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...