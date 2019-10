Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen sahen wir insgesamt drei Neuemissionen am Markt, so die Analysten der Nord LB.Während die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) und die Hypo Tirol Bank den Markt bereits vergangene Woche in Anspruch genommen hätten, sei zu Beginn der aktuellen Woche die französische La Banque Postale gefolgt. Insbesondere die beiden ersten Bonds hätten wenig Interesse des Marktes geweckt, was folglich jeweils zu einem Pricing auf dem Niveau der Guidance geführt habe. Der pbb-Bond (ISIN DE000A2YNVM8/ WKN A2YNVM) mit einer Laufzeit von sechs Jahren sei somit bei ms +5 BP gepreist worden und habe eine negative Rendite von -0,317% aufgewiesen. ...

