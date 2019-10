Genial. Brinkhaus interviewt Merkel, Habeck befragt Baerbock, Stegner interviewt Schwan, Teuteberg fragt Lindner, Riexinger interviewt Kipping und Gauland befragt Weidel. Claus Kleber geht in Pension zusammen mit Will, Slomka, Illner, Plasberg, Maischberger und so weiter. Die passenden Namen für die Presse bitte selbst einsetzen.

Der Beitrag Brinkhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...