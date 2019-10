Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das weltweit erste 5G-Kommunikationsmodul für die Automobilindustrie läuft auf einem Qualcomm-Chip



LG Innotek gab heute bekannt, dass es ein Kommunikationsmodul für die Automobilindustrie auf Basis des 5G-Chips (5. Generation) von Qualcomm entwickelt hat. Damit ist LG Innotek das erste Unternehmen, das ein 5G-Kommunikationsmodul für die Automobilindustrie entwickelt hat, das Qualcomm-Chips verwendet und auf Fahrzeuge angewendet werden kann.



Das 5G-Kommunikationsmodul für die Automobilindustrie ist eine Komponente, die 5G-Mobilfunktechnologie nutzt, um die Datenübertragung zwischen einem Fahrzeug und einer Mobilfunk-Basisstation sowie eine drahtlose Netzwerkverbindung zu ermöglichen. Das Modul kombiniert einen Kommunikations-Chip, einen Speicher und einen HF-Schaltkreis (Hochfrequenz) und wird im Allgemeinen im Inneren eines Fahrzeugs oder in einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung auf dem Dach montiert.



Über das Modul werden der Austausch von Echtzeit-Verkehrsinformationen, präzise Standortmessungen, V2X (Vehicle-to-Everything: Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und Objekten) und die Übertragung größerer Datenmengen ermöglicht. Mit anderen Worten: dieses Modul sorgt für die Schlüsselfunktionen, die für völlig autonomes Fahren - das keine Beteiligung des Fahrers erfordert - benötigt werden.



In jüngster Zeit haben sich auch andere Unternehmen auf die Entwicklung des 5G-Kommunikationsmoduls konzentriert, das eine Schlüsselkomponente eines autonomen Fahrzeugs darstellt. Insbesondere gab es einen harten Wettbewerb zwischen Unternehmen, erfolgreich ein Modul zu entwickeln, das auf der Qualcomm® SnapdragonTM Automotive 5G Plattform läuft.



Der Einsatz der 5G-Technologie für Kommunikationsmodule im Automobilbereich war jedoch nicht einfach, da sie Hochfrequenzbänder verwendet, die einen höheren Signalverlust als LTE (Long Term Evolution, 4G-Mobilfunktechnik) sowie eine hohe Wärmeentwicklung durch Übertragung größerer Datenmengen verursachen.



Um dieses Problem zu lösen, setzte LG Innotek seine eigene HF-Schaltkreis-Designtechnologie, die modulare Hochpräzisions- und Dichtetechnologie sowie hitzebeständige neue Materialien ein.



Das 5G-Kommunikationsmodul des Unternehmens weist eine geringe Latenzzeit (1 ms oder weniger) auf, was einem Zehntel der eines LTE-Moduls entspricht. Deshalb rücken 5G-Technologien im Bereich der autonomen Fahrzeuge in den Vordergrund. Denn dieser Bereich benötigt ein schnelleres Reagieren auf die Veränderungen in Echtzeit-Situationen.



Wenn beispielsweise ein autonomes Fahrzeug bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde ein Hindernis erkennt und die Notbremsfunktion aktiviert, beginnt das Bremsen mit einem LTE-Modul nachdem sich das Fahrzeug 1,4 m weiter bewegt hat. Mit einem 5G-Modul beginnt der Bremsvorgang jedoch nachdem sich das Fahrzeug nur 2,8 cm bewegt hat, da die Latenzzeit geringer ist.



Außerdem hat dieses Modul eine höhere Hitzebeständigkeit. Es ist widerstandsfähig und wird durch die hohe Wärmeentwicklung des 5G-Netzes sowie die direkte Sonneneinstrahlung auf das Fahrzeugdach nicht leicht verformt. Das Modul verwendet neue Kunststoffe, die weniger empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren und unter Anwendung neuer technischer Methoden im Rahmen der Härte- und Beschichtungsprozesse hergestellt werden.



Das 5G-Kommunikationsmodul von LG Innotek für Fahrzeuge ist klein und schlank und hat eine Gesamtgröße von einer halben Kreditkarte. Aufgrund seiner Größe von 40 mm (Breite) x 50 mm (Länge) x 3,5 mm (Dicke) kann es einfach überall auf der Innen- oder Außenseite eines Fahrzeugs installiert werden. Das Modul beinhaltet etwa 480 Komponenten, einschließlich Kommunikations-Chip, Speicher, HF-Schaltkreis und C(Cellular)-V2X.



Auch die Installation des Moduls ist sehr komfortabel. Da es mit LTE-Modulen kompatibel ist, muss der Anwender nur das LTE-Modul durch das 5G-Modul an der gleichen Stelle ersetzen, ohne das Systemdesign zu ändern.



Das 5G-Modul wird auch mit einer für das Modul optimierten Software geliefert. Ein weiterer Vorteil des Produkts ist, dass es unabhängig von der Region und dem Fahrzeugtyp eingesetzt werden kann, da es dem 3GPP Release 15, dem neuesten 5G-Standard, des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) folgt.



Ein Vertreter von LG Innotek sagte: "Die erfolgreiche Entwicklung des 5G-Kommunikationsmoduls für Fahrzeuge wird die Vermarktung von völlig autonomen Fahrzeugen und vernetzten Autos durch die Hersteller beschleunigen. Unser Unternehmen wird weiterhin innovative Produkte auf den Markt bringen, die dem Fahrer ein sicheres, komfortables und angenehmes Fahrerlebnis bieten."



