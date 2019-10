Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke sei sie etwas vorsichtig mit Blick auf die Kennziffern der französischen Großbank, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Historisch gesehen sei die Aktie aber immer noch billig./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

