Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 400 auf 415 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Marken Louis Vuitton und Dior hätten ihre im Branchenvergleich überdurchschnittlich starke Performance fortgesetzt, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 und sieht die Aktie des Luxusgüterkonzerns immer noch als attraktiv bewertet an./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 17:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-16/12:23

ISIN: FR0000121014