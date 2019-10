marktEINBLICKE um 12: Seitwärtslauf beim DAX - Wirecard bestreitet Anschuldigungen

Der DAX kann das Kursniveau des Vortages am Mittwoch verteidigen und hält sich über der 12.600er-Marke. Die Anleger sind wieder zuversichtlicher, dass es eine Lösung im Brexit-Dilemma geben wird. Zu den DAX-Gewinnern gehört auch Wirecard, nachdem die Aktie am Dienstag noch einen hohen Kursverlust verbuchte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 12.620 MDAX -0,3% 25.839 TecDAX -0,2% 2.800 SDAX -0,5% 11.288 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.592

Die Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: 766403) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Im Fokus steht außerdem wie am Vortag Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Der Zahlungsabwickler bestreitet die neuen Vorwürfe der Financial Times vehement. Die Wirecard-Aktie kann sich daraufhin am Mittwoch stabilisieren.

