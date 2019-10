Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts020/16.10.2019/12:15) - Der IT-Security-Hersteller ESET wurde im aktuellen "KuppingerCole Executive View Report" als Top-Performer ausgezeichnet. Im Rahmen ihrer Untersuchung haben die Experten von KuppingerCole die Sicherheitslösung ESET Endpoint Security einer umfassenden Analyse unterzogen. Demnach zählt diese zu den leistungsstärksten und Performance-schonendsten Produkten, die aktuell am Markt verfügbar sind. Herausragende Sicherheitsmodule Die Analysten heben in ihrem Bericht die unterschiedlichen Sicherheitsmodule der ESET-Technologie hervor, die in allen Produkten - wie zum Beispiel ESET Endpoint Security - zum Tragen kommen. Der Schutz vor Netzwerkangriffen, die Anti-Stealth-Technologie sowie die erweiterte Speicherprüfung, die auch vor dateiloser Malware schützt, zählen zu den herausragenden Funktionen. Zudem sehen die Analysten im globalen Support einen wesentlichen Bestandteil der Lösung. Auch den besonderen Wert von ESET Threat Intelligence, einem ESET-Service für die Erstellung zusätzlicher detaillierter Sicherheitsanalysen und zur Bedrohungsforschung, betont KuppinerCole. Als Highlight bezeichnen die Sicherheitsexperten den bei ESET integrierten UEFI-Scanner. Dieser prüft Systeme mit UEFI-Bootumgebung und gewährleistet dadurch die Sicherheit und Integrität der Firmware. ESET ist der erste IT-Security-Anbieter, der einen solchen Mechanismus zum Schutz des Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) implementiert hat. Bereits in 2017 konnte so das UEFI-Rootkit "LoJax" erfolgreich bekämpft werden, was ESETs Stellung als Schlüsselakteur und Pionier bei fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen weiter bestätigt. Allrounder für unterschiedliche Betriebssysteme Der Bericht bezeichnet ESET Endpoint Security als eine "funktionsreiche Lösung" und würdigt die starke Geschichte von ESET bei der Bereitstellung fortschrittlicher Abfang- und Ausführungstechniken. Dazu zählt laut KuppingerCole beispielsweise das Machine Learning, welches ESET seit 1998 aktiv einsetzt. Weitere Stärken der ESET-Sicherheitslösung sind die Unterstützung einer Vielzahl von Betriebssystemen, die konstant starken Ergebnisse bei unabhängigen Tests und die Implementierung fortschrittlicher Algorithmen zur Erkennung von bösartigem Verhalten im Code. Ignacio Sbampato, Chief Business Officer bei ESET, kommentierte: "Wir sind stolz auf unsere innovativen Sicherheitslösungen, die von führenden, erfahrenen Analysten immer wieder ausgezeichnet werden. Berichte wie der KuppingerCole Executive View bestätigen uns in unserem Engagement, bestmögliche Lösungen mit hohen Standards zu entwickeln. Nur mit diesen können wir die Sicherheit von Unternehmen und ihren Daten gewährleisten." Über KuppingerCole KuppingerCole ist eine internationale und unabhängige Analystenorganisation, die Unternehmen, Unternehmensanwender, Integratoren und Softwarehersteller bei der Bewältigung taktischer und strategischer Herausforderungen unterstützt. Sie bietet eine herstellerneutrale Beratung an und basiert auf dem fundierten Wissen und der Expertise ihrer Analysten. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191016020

