Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen am Mittwoch leicht an und erhöhen sich um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Übergeordnet bleibt die Preisentwicklung am Ölmarkt verhalten. Gleiches gilt für die Nachfrage nach Heizöl. Trotz der preislich guten Einkaufsgelegenheit bleibt diese in der aktuellen Woche eher gering. Die Ölpreisentwicklung gestaltet sich seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...