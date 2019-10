Die neue Befragung der Finanzanalysten ergibt eine Stabilisierung auf tiefem Niveau und damit einen ersten Indikator dafür, das sich die Marktmeinung dreht. Der DAX hat bereits vorgegriffen und erreichte den neuen Jahresrekord, was wohl wenige erwartet hatten. Was macht man in dieser Situation? Break ist break und damit ist der DAX für die Jahresend-Rally gerüstet.



