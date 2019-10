Der AWS Mittelstandsfonds (AWS) und die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (gehört zur RLB Oberösterreich AG) haben insgesamt 95.000 Marinomed-Aktien an institutionelle Investoren um 95 Euo je Aktie verkauft. Macht 10,93 Millionen Euro. Erinnere dich, die Erstnotierung der Marinomed Biotech AG beim IPO am 1. Februar 2019 an der Wiener Börse lag bei 75,50 Euro je Aktie am unteren Ende der Preisspanne. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...