PARIS (Dow Jones)--Vinci Construction hat einen Auftrag über 184 Millionen kanadische Dollar, umgerechnet rund 126 Millionen Euro, für die Kläranlage Annacis Island in Kanada erhalten. Die Tochter Bessac wird in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Unternehmen Pomerleau neue Pipelines für die Anlage in der Nähe von Vancouver bauen, teilte der französische Konzern mit.

October 16, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)

