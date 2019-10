Die Daimler-Aktie kennt seit knapp fünf Jahren primär eine Fahrtrichtung: südwärts. So verlor die Aktie mit dem Stern seit August 2014 rund -31 Prozent an Wert, während der Vergleichsindex Dax +26 Prozent gewann. Im zweiten Quartal machte Daimler einen Verlust in Höhe von 1,2 Milliarden Euro - zum ersten Mal seit rund zehn Jahren. Mitte Juli schockte der Autobauer Anleger...

