Smiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire) - Die Unternehmen werden weiterhin auf dem australischen Markt zusammenarbeiten



- Die Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth") hat ihre 42.087.639 Anteile an dem australischen Cannabis-Unternehmen AusCann Group Holdings (AusCann) mittels eines Off-Market-Blocktrades zu einem Preis von 0,15 $ Aktie für einen Bruttoerlös von 6,3 Millionen $ veräußert. Der Handel wurde durch Canaccord Australia durchgeführt.



Der Verkauf steht für die gesamt gehaltenen Anteile von Canopy Growth an AusCann in Höhe von 13,2 %.



"Canopy Growth ist hinsichtlich des australischen Marktes für medizinisches Cannabis weiterhin zuversichtlich und wird weiterhin mit dem Team von AusCann zusammenarbeiten, um ein besseres Verständnis unter den Ärzten sowie einen besseren Zugang der Patienten zu hochqualitativen Cannabis-Produkten in ganz Australien zu fördern", sagte Mark Zekulin, CEO von Canopy Growth. "Durch die Entscheidung, unsere Anteile an AusCann, die wir vor drei Jahren als Gegenleistung für unsere Unterstützung erhalten haben, zu veräußern, bietet uns die Möglichkeit, uns auf unsere hundertprozentigen Betriebe auf dem Markt zu konzentrieren, während wir weiterhin mit unseren Partnern bei AusCann zusammenarbeiten."



Dr. Marcel Bonn-Miller, Global Senior Director of Clinical Science bei Canopy Growth wird seinen Sitz im Vorstand von AusCann beibehalten, um die zukünftige Zusammenarbeit zu erleichtern.



Wir freuen uns auf das zukünftige Wachstum.



Informationen zur Canopy Growth Corporation



Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes, diversifiziertes Unternehmen aus den Bereichen Cannabis, Hanf und Cannabisprodukte, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in getrockneter Form sowie als Öle und Softgel-Kapseln und darüber hinaus Medizinprodukte über Canopy Growths Tochterunternehmen Storz & Bickel GMbH & Co. KG anbietet. Canopy Growth wird von Produkt- und Prozessinnovationen bis hin zur Marktumsetzung von einer Leidenschaft für Führung und seinem Engagement für den Aufbau eines Cannabisunternehmens auf Weltklasseniveau mit jeweils einem Produkt, Standort und Land zur selben Zeit angetrieben. Canopy Growth verfügt über Betriebe in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.



Spectrum Therapeutics, der medizinische Bereich von Canopy Growth, widmet sich der Schulung von Ärzten, der Durchführung nachhaltiger klinischer Studien und der Verbesserung des Verständnisses der Bevölkerung über Cannabis und hat bereits mehrere Millionen Dollar für topaktuelle, vermarktbare Forschung und in die IP-Entwicklung investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt ein großes Angebot von Produkten, die das Gesamte Spektrum abdecken und verwendet dabei sein Spectrum-System zur Farbcodierung sowie das einzelne Cannabinoid Dronabinol unter dem Markennamen Bionorica Ethics.



Canopy Growth betreibt Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada unter den preisgekrönten Markennamen Tweed und Tokyo Smoke. Tweed ist eine weltweit anerkannte Cannabis-Marke, die sich einer großen und loyalen Anhängerschaft erfreut, bei der man sich auf qualitative Produkte und eine aussagefähige Kundenbeziehung konzentriert.



Über unsere historische Notierung an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange bis hin zu unserer ständigen internationalen Expansion sind wir stolz darauf, dass durch alles was wir bei Canopy Growth tun, der Unternehmenswert durch Führung gesteigert wird. Canopy Growth ist Partnerschaften mit führenden Branchengrößen wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dog und Seth Rogen, den Züchterlegenden DNA Genetics und Green House Seeds und Constellation Brands, dem führenden Alkohol-Unternehmen der Fortune-500 eingegangen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elf lizensierte Cannabis-Produktionsstandorte mit einer über 436644,30 Millionen Quadratmeter großen Produktionsfläche, darunter eine GMP-zertifizierte Produktionsfläche von über 92903 Quadratmetern. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com



Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Diese Pressemitteilung erhält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Ligitation Reform Act von 1995 sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des jeweils gültigen kanadischen Wertpapiergesetzes. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können oft, jedoch nicht immer durch die Verwendung von Ausdrücken wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "es wird erwartet, dass", "schätzt", "hat vor", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "vermutet" oder Varianten dieser Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder sagen aus, dass bestimmt Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" ergriffen werden oder eintreten oder erzielt werden "können", "würden" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte oder unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canopy Growth oder deren Tochterunternehmen sich wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, die sich in dieser Pressemitteilung befinden. Zu diesen Aussagen gehören u. a. Aussagen in Bezug auf die Veräußerung von Anteilen. Risiken, Unwägbarkeiten und weitere Faktoren, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten wesentlich von denen unterscheiden, die von diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Hierzu gehören u. a. die Fähigkeit des Unternehmens, die provinziellen Kaufverträge zu bedienen oder der Fall, dass Provinzen sämtliche, ihnen zugewiesenen Cannabis-Vorräte aufkaufen und die Risiken, die in der Jahresinformation des Unternehmens vom 25. Juni 2019 aufgeführt und bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde hinterlegt wurden und die im Herausgeberprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Vorbereitung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, begründet sind, darf kein ungebührliches Vertrauen auf diese Informationen gesetzt werden und es kann nicht gewährleistet werden, dass die genannten Ereignisse innerhalb der genannten Fristen oder überhaupt eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf deren Veröffentlichungszeitpunkt und das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um diese an neue Informationen, Folgeergeignisse oder aus anderen Gründen anzupassen, sofern dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.



Caitlin O'Hara, Pressekontakt, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613-291-3239; Kontakt für Investoren, Tyler Burns, Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 ext. 122



Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121334/4402807