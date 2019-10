Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im September war die Renditeentwicklung an den wichtigen Kern-Staatsanleihemärkten in Deutschland und den USA leicht nach oben gerichtet, so die Experten von Union Investment.Trotz umfangreicher geldpolitischer Maßnahmen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und auch der Zinssenkung durch die US-Federal Reserve habe es dort per saldo leichte Kursverluste gegeben. Die Marktteilnehmer hätten wohl deutlichere Zinssenkungen erwartet. Ein Teil des Maßnahmenpakets der EZB werde die Wiederaufnahme des Wertpapierankaufprogramms ab November sein. ...

