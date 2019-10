Handelsstreit Brexit - war da was? Ist das alles tatsächlich schon geklärt, oder kommt da noch was nach. Andreas Lipkow, Kapitalmarktstratege der Comdirect, ist überrascht, dass die Anleger so euphorisch reagieren: Die Tinte unter dem Vertrag ist nicht nur nicht trocken - er ist noch nicht mal unterschrieben! Weitere Themen in "Börse am Mittwoch": Neue Vorwürfe gegen Wirecard, Gewinnwarnung bei Wacker Chemie und guter Start der US Berichtsaison.