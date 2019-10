Das Analysehaus Warburg Research hat Wirecard trotz neuer Vorwürfe in der "Financial Times" auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der jüngste Artikel sei ein weiteres Kapitel in der Auseinandersetzung der Zeitung mit dem Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er enthalte nichts substanziell Neues./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-10-16/13:39

ISIN: DE0007472060