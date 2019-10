Essen (ots) - Am 18. Oktober fällt der Startschuss: Die Onlineplattform IhreApotheken.de wirbt bundesweit mit einem emotionalen Spot im Fernsehen. Damit startet die direkte Kundenkommunikation, um IhreApotheken.de in der breiten Bevölkerung noch bekannter zu machen. Zu sehen ist der Spot sowohl bei öffentlich-rechtlichen als auch privaten Sendern. Er wird zur Primetime und vor Nachrichten gezeigt, um die größtmögliche Reichweite zu erzielen. Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach bei www.zukunftspakt-apotheke.de vorbei oder auch live im TV, zum Beispiel am Montag, dem 21. Oktober, kurz vor der Tagesschau um 20.00 Uhr.



"Mit der TV-Kampagne wollen wir sowohl das Vertrauen in die Apotheken vor Ort stärken als auch die vielfältigen Möglichkeiten von IhreApotheken.de bewerben. Damit schaffen wir eine schlagkräftige Verbindung von persönlicher Beratung und digitalen Angeboten. Mit IhreApotheken.de kombinieren wir die schnelle Verfügbarkeit von Medikamenten und Produkten mit der umfassenden Kompetenz und persönlichen Nähe der Apotheken vor Ort. Denn Arzneimittel sind Vertrauenssache", sagt Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der NOWEDA.



So zielt der Spot auf die einfache und wohnortnahe Versorgung von Menschen, die krank geworden sind und Hilfe benötigen. Der Service von IhreApotheken.de bietet genau diese Hilfe - schnell, verlässlich und absolut vertrauenswürdig. Kunden und Patienten haben die Möglichkeit, die gewünschten Arzneimittel in der Apotheke ihrer Wahl zu bestellen, und in dieser Apotheke abzuholen beziehungsweise sich gegebenenfalls durch den Apothekenbotendienst liefern zu lassen.



Darüber hinaus wird IhreApotheken.de stetig weiterentwickelt. Entsprechend floss das Feedback zahlreicher Apothekerinnen und Apotheker sowie von Verbrauchern ein, um die Plattform weiter zu optimieren. So wurden die Startseiten komplett überarbeitet - sie sind nun deutlich moderner und benutzerfreundlicher. Hinzu kommt: Um Kunden die Nutzung noch einfacher zu machen, ist IhreApotheken.de jetzt auch über die Domain "ia.de" zu erreichen. Auch das Logo wurde frischer und moderner gestaltet. Flankiert wird der TV-Spot von einer bundesweiten Digitalkampagne, etwa durch Bannerwerbung auf reichweitenstarken Webseiten.



