Das Analysehaus Warburg Research hat Drägerwerk nach vorläufigen Zahlen und einer Anhebung des Umsatzziels auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Er werde sein Bewertungsmodell für den Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern nach den endgültigen Resultaten für das dritte Quartal überarbeiten, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten änderten nichts an seiner grundsätzlichen Einschätzung der Aktie, da sich an den Margenzielen nichts geändert habe. Im Schlussquartal dürfte sich zudem der positive Trend der ersten neun Monate umkehren./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-10-16/13:46

ISIN: DE0005550636