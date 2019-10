CAMBRIDGE, Mass. and BERLIN, Oct. 16, 2019, eine führende Enterprise Marktplatzlösung, die E-Commerce mit Life Science verbindet, gab heute bekannt, dass Josef ("Joe") H. von Rickenbach zum Chairman of the Board von ZAGENO ernannt wurde. Die Ernennung wird sofort wirksam.



In dieser Funktion wird Herr von Rickenbach das Führungsteam von ZAGENO beraten und eine wichtige Verbindung zwischen ZAGENO, seinen Lieferanten, Kunden und Aktionären herstellen.

"Joe ist ein sehr erfahrener Unternehmer, der aus erster Hand weiß, wie man wirtschaftlichen Erfolg erreicht", sagte Florian Wegener, Mitgründer und CEO von ZAGENO. "Das Beeindruckendste an Joe ist, dass er trotz des Aufbaus eines 5-Milliarden-Dollar-Unternehmens im Herzen ein Unternehmer bleibt. Als ZAGENO Chairman wird er die Entwicklung unseres Geschäfts in den kommenden Jahren spürbar beeinflussen."

"Ich freue mich sehr, dem ZAGENO Team beizutreten und Hand in Hand mit seinem Management und Investoren zu arbeiten," sagte Josef H. von Rickenbach, Chairman von ZAGENO. "Durch die Kombination von Branchenexpertise und Fokussierung auf die Umsetzung hat ZAGENO die Möglichkeit, das Einkaufserlebnis für Kunden in der Biotech- und Pharmaindustrie nachhaltig zu transformieren."

Herr von Rickenbach hat eine bemerkenswerte Karriere in der Pharmabranche aufgebaut. Insbesondere war er Mitbegründer, CEO und Chairman von PAREXEL, einem führenden biopharmazeutischen Dienstleister mit weltweiten Aktivitäten in mehr als 50 Ländern. Während seiner 36 Jahre bei PAREXEL war Herr von Rickenbach maßgeblich am Erfolg von der Unternehmensgründung über den Börsengang bis hin zu mehr als 40 Fusionen und Übernahmen beteiligt. Im Jahr 2017 übernahm die Private-Equity-Gesellschaft Pamplona Capital Management PAREXEL für rund 5 Milliarden US-Dollar.

In jüngerer Zeit war Herr von Rickenbach Mitgründer und CEO von Helio Vision, Inc., einem in Boston ansässigen Unternehmen für ophthalmologische Biopharmazeutika, das Therapien für die proliferative Vitreoretinopathie (PVR) entwickelte. Helio Vision fusionierte Anfang 2019 mit Aldeyra, Inc. (NASDAQ: ALDX). Herr von Rickenbachs Karriere begann bei Schering-Plough, Inc. Er war auch bei 3M (East), einem Geschäftsbereich von 3M Company, sowie ERCO, Inc. (später ENSECO) tätig.

Herr von Rickenbach ist Board Member des McLean Hospital, des Network for Excellence in Health Innovation (NEHI) und von Aileron Therapeutics Inc. Er hat einen B.A. in Betriebswirtschaft von der Universität Luzern in der Schweiz und einen M.B.A. von der Harvard Business School.

Über ZAGENO

ZAGENO hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Innovationen zu beschleunigen, indem Einkaufsprozesse von Laborbedarf mit seiner preisgekrönten, einzigartigen E-Commerce-Plattform effizienter gemacht werden. Mit über 10 Millionen verfügbaren Produkten ermöglicht ZAGENO das bequeme, effiziente und zuverlässige Online Einkaufen von Forschungsmaterial. Die Kundenerfahrung von ZAGENO umfasst den Scientific Score, ein neutrales Produktbewertungssystem zur Unterstützung von Kaufentscheidungen. ZAGENO ist auf Desktops, Tablets und Mobilgeräten verfügbar und erleichtert Laborbedarf-Einkäufe wie nie zuvor. Es ist ein idealer Vertriebskanal für Lieferanten und Partner. ZAGENO wurde 2015 gegründet und unterhält Büros in Cambridge, Massachusetts und Berlin. Besuchen Sie ZAGENO im Internet unter zageno.de. Folgen Sie ZAGENO in den sozialen Medien auf LinkedIn, Twitter, Instagramund Facebook.

