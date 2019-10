Zürich (www.fondscheck.de) - Japanische Small & Mid Caps erholten sich in den ersten drei Quartalen 2019 von den Kurseinbußen des vergangenen Jahres, so die Experten von Swisscanto Invest.Zwar seien die japanischen Aktienmärkte von einer erhöhten Volatilität gekennzeichnet gewesen, hätten aber bis dato Kursgewinne ausweisen können. Nach einem starken Start ins Jahr seien zur Jahresmitte zwei Rückschläge und jüngst wieder eine Aufwärtsbewegung gefolgt. Für den Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR (ISIN LU0644935313/ WKN A1JCPL) bedeute dies momentan eine Rendite von über 16 Prozent. ...

