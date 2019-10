Einmal zahlen, ein Jahr lang laden: Die Stadtwerke Düren führen für ihre Kunden eine Lade-Flatrate ein. Für 49,99 Euro pro Jahr können diese an allen aktuellen und zukünftigen Ladesäulen der Stadtwerke in Düren sowie an über 3.600 Säulen des Partners Innogy in ganz Deutschland laden. Das ist ungewöhnlich. In der Regel wird nach Kilowattstunde oder pauschal nach Ladevorgang abgerechnet. Stadtwerke-Geschäftsführer ...

