(shareribs.com) Chicago 16.10.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag leichter. Die Investoren haben einen Teil der Vortagesgewinne mitgenommen, da die Zweifel hinsichtlich des Deals mit China wachsen. Dezember-Mais korrigierte um 4,5 Cents auf 3,9325 USD/Scheffel. Mais erreichte kürzlich das höchste Niveau seit zwei Monaten. Dieses Niveau konnte nicht verteidigt ...

