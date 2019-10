London (ots) - Wer jetzt auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, der sollte wissen, dass immer mehr Verbraucher bei Haushaltsgeräten auf leise, geräuscharme Produkte setzen. Laut einer aktuellen Studie von Quiet Mark gaben 71 Prozent der Befragten an, dass die Lautstärke der zu Hause verwendeten Geräte eine wichtige Rolle spielt.



Für ein gelungenes Geschenk (nicht nur) an Weihnachten sollte man daher ein besonderes Augenmerk auf Produkte werfen, die mit dem Quiet Mark Prüfzeichen ausgestattet sind und dem Bedürfnis nach weniger Umgebungslautstärke gerecht werden. Das Label Quiet Mark unterzieht Produkte und Lösungen einem akustischen Test und zeichnet im Nachgang die Produkte, die sich in der Lärmschutztechnologie oder Schalldämmung besonders hervorheben, mit dem patentierten, violetten 'Q'- Prüfzeichen aus. Mit den folgenden vorgestellten Produkten kann Weihnachten in diesem Jahr zu Recht zu einem Fest der Stille werden.



Dualit Classic Kettle



Ein heißter Tipp für alle Teetrinker - der mehrfach patentierte Classic Wasserkocher von Dualit verfügt über ein austauschbares Element, das die Lebensdauer erheblich verlängert, während der Whisper Boil unerwünschte Kochendgeräusche drastisch reduziert.



Magimix Le Blender



Leiser Helfer in Sachen Küchenzubereitung - mit dem Magimix Blender kann man sowohl mixen als auch pürieren oder Eis zerstoßen. Es gibt vier Geschwindigkeitsstufen sowie Vorwahltasten für Eis (Ice), Smoothie, Suppen (Soups) und Desserts.



Grundig SilenceDry Hair Dryer



Ruhe im Bad - der SilenceDry Haartrockner verbindet komfortables Haartrocknen mit einem außerordentlich geringen Geräuschpegel. Mit seinem speziellen Design und seinem Zentrifugal-Trockensystem ist der SilenceDry geräuschärmer als die meisten Haartrockner.



Logitech Wireless Mice



Stille Mäuse für Computerfreaks - Logitech bietet mit seinen Computermäusen eine Rauschunterdrückung von über 90% des Klickgeräusches. Robuste, leistungsstarke Füße gleiten leise über den Schreibtisch, und ein leichtgängiges Scrollrad rundet das geräuschlose Erlebnis ab.



