Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wirecard nach neuen Vorwürfen der "Financial Times" von 162 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Selbst wenn sich die Aktie auch dieses Mal von den Angriffen erholen sollte, dürfte dieses Wechselspiel aus Vorwürfen, Kurseinbruch und Wirecard-Dementis kein Ende finden, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe es trotz mehrerer Bekundungen offenbar noch nicht geschafft, Zweifel bei den Anlegern auszuräumen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 10:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 11:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-10-16/14:45

ISIN: DE0007472060