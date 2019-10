Der Einzelhandel der USA hat den Wachstumskurs der vergangenen Monaten vorerst gestoppt. Im September sind die Umsätze in dem für die amerikanischen Wirtschaft wichtigen Sektor erstmals seit Februar im Monatsvergleich wieder gesunken. Die Erlöse schrumpften um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen erneuten Anstieg erwartet und waren von einem Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat nach oben revidiert, von zuvor 0,4 Prozent auf 0,6 Prozent.

Im September gingen die Umsätze im Autoverkauf um 0,9 Prozent zurück, nachdem sie im August noch um 1,9 Prozent gestiegen waren. Ohne die Autoumsätze sanken die Gesamterlöse um 0,1 Prozent.

In der sogenannten "Kontrollgruppe" stagnierten die Umsätze im September. Die Kontrollgruppe dient der Abschätzung des Konsumbeitrags zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum und wird von Ökonomen als gute Richtschnur für die Stärke des privaten Verbrauchs angesehen./jkr/bgf/mis

