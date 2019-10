Das EU-Land Bulgarien erwägt im Wettstreit mit der Türkei um den Standort eines neuen VW -Werkes eine Aufstockung seines Angebots. "Sollte es eine Möglichkeit nach der europäischen Gesetzgebung geben, könnten wir unser finanzielles Angebot überdenken und überprüfen", sagte der Chef der staatlichen Agentur für Investitionen (AI), Stamen Janew, am Mittwoch dem Staatsradio. Die Regierung in Sofia halte sich strikt an die Regeln der Europäischen Union. Zuvor hatte Volkswagen wegen der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien den Beschluss für ein neues Werk aufgeschoben.

Der frühere bulgarische Staatschef Rossen Plewneliew sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch), man habe "einen Weg gefunden, dem Volkswagenkonzern statt 135 Millionen Euro 250 bis 260 Millionen Euro anzubieten." Der einstige Unternehmer ist inzwischen Ehrenvorsitzender eines nationalen Verbands in der Autobranche, des so genannten Automobilclusters. Volkswagen wollte die Aussagen nicht kommentieren.

Bulgarien könnte die Zusammenarbeit mit Volkswagen um weitere Bereiche erweitern, sagte Plewneliew außerdem dem Staatsrundfunk in Sofia. Das südosteuropäische Land wolle etwa eine Infrastruktur für Elektroautos aufbauen. "Zudem haben wir Ideen darüber, wie wir mit zusätzlichen Infrastruktur- und Ausbildungsmaßnahmen Volkswagen unterstützen könnten."

Nach der Gründung einer VW-Tochter in der Türkei hatte Pleweneliew Ankara vorgeworfen, bei den angebotenen Subventionen "sich in keiner Weise" an die Regeln des gemeinsamen Marktes zu halten. Volkswagen hatte eine Entscheidung zum Bau eines Mehrmarkenwerkes für Osteuropa schon vor längerer Zeit getroffen./el/DP/fba

ISIN DE0007664039

AXC0182 2019-10-16/14:59