Amazon hat vor, in fünf Jahren 3.400 Mitarbeiter im geplanten Edge-Tower in Berlin-Friedrichshain unterzubringen. Gentrifizierungsgegner bringen sich bereits in Stellung. Nahe der Warschauer Brücke an der Nahtstelle zwischen Kreuzberg und Friedrichshain entstehen bereits die Fundamente für den Edge Tower. Hauptmieter des rund 140 Meter hohen Gebäudes, dessen Namen leider ein wenig an eine mangelhafte Mobilfunkverbindung erinnert, soll Amazon werden, wie der Tagesspiegel meldet. Auge in Auge mit Zalando Der Versandriese will auf 28 der 35 Etagen etwa 3.400 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...