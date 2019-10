Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte verbuchten im dritten Quartal 2019 Gewinne, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe ein Plus von 2,8 Prozent verzeichnet, der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe 2,2 Prozent hinzugewonnen. Auf politischer Ebene sei einiges in Bewegung gekommen, was für Schwankungen an den Börsen gesorgt habe. Theresa May sei als britische Premierministerin zurückgetreten und der Brexit-Befürworter Boris Johnson sei ihr Nachfolger geworden. In Großbritannien stünden die Zeichen nun auf Neuwahlen. In Italien habe die Lega die Regierungskoalition aufgekündigt. Wenig später habe sich die Partei nach der Einigung der 5-Sterne-Bewegung auf eine neue Koalition mit dem Partito Democratico auf der Oppositionsbank wiedergefunden. ...

