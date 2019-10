Der Fahrtenvermittler Uber kooperiert in Paris mit dem Elektroroller-Verleiher Cityscoot: Sämtliche der über 4.000 von Cityscoot in der französischen Hauptstadt angebotenen E-Roller werden über die Uber-App find- und buchbar gemacht. Weltweit ist es das erste Mal, dass Uber Elektro-Scooter in sein Angebot aufnimmt. Während Autos, Fahrräder, E-Tretroller und öffentliche Verkehrsmittel in einigen Städten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...