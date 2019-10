Eine Innenausschuss-Sitzung bringt neue Hintergründe zum Täter. In Mönchengladbach durchsuchen die Ermittler Wohnungen von möglichen Unterstützern.

Eine Woche nach dem Attentat in Halle gibt es neue Erkenntnisse über die Hintergründe. Der geständige Attentäter Stephan B. hat sich im September 2018 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr beworben. Das verlautete am Mittwoch nach einer nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Bundestages, an der Generalbundesanwalt Peter Frank und ein Vertreter des Bundeskriminalamtes teilnahmen.

Der Mann habe sich auf eine Mannschaftslaufbahn beworben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Bundeswehr. Im Jahr 2019 habe er einen Tag vor dem Auswahlverfahren dann eine E-Mail geschrieben und erklärt, er verzichte auf die Bewerbung. Die Gründe seien unklar geblieben. "Wir wissen es nicht", hieß es dazu aus der Bundeswehr. Er hatte ab Ende 2010 einige Monate Wehrdienst geleistet. Ein Chemie-Studium brach er ab.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte der Deutsche schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, wo rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Täter auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und ...

