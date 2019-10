Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB in einem aktualisierten Quartalsausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Zuletzt seien die Markterwartungen auch für 2020 deutlich zurückgekommen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer Fortsetzung dieses Trends. Die Bewertung der Papiere des Automatisierungsspezialisten biete vergleichsweise wenig Unterstützung./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 13:02 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-10-16/15:30

ISIN: CH0012221716