San Mateo, CA (ots) - Tile, die führende Cloud-basierte Findeplattform, und Skullcandy Inc., die innovative Lifestyle-Audiomarke, ermöglichen es ihren Benutzern, ihre Geräte zu nachzuverfolgen: Die Tile-Technologie ist in die neuesten Audiogeräte Vert, Method active und Ink'd+ Active von Skullcandy integriert.



Alle drei Produkte bieten dank der integrierten Tile-Tracking-Technologie mehr Sicherheit. Das bedeutet, dass Nutzer, die ihren Kopfhörer über die Tile-App aktiviert haben, diesen nicht nur klingeln lassen können; sie können auch seinen letzten bekannten Standort auf einer Karte sehen oder ihn mit Hilfe der globalen Community von Tile wiederfinden, wenn er tatsächlich verloren gegangen ist.



"Vert, Method Active und Ink'd+ Active wurden mit dem Abenteuer vor Augen entwickelt. Wir haben uns erneut mit Skullcandy zusammengetan, um sicherzustellen, dass Abenteuer nicht durch verlorene Kopfhörer unterbrochen werden", sagt Bryan Rodrigues, VP of Marketing, Tile.



Alle drei Produkte sind unter Skullcandy.com erhältlich. Tile ist auch in die Modelle Crusher ANC und Venue von Skullcandy eingebettet.



Tile arbeitet heute mit mehr als 20 Partnern in verschiedenen Kategorien zusammen, darunter Audio, Reisen, Chip, Gesundheit und mehr. Durch das Einbetten seiner Suchtechnologie direkt in Produkte von Drittanbietern erweitert Tile sein Ökosystem und stärkt seine Suchgemeinschaft, die derzeit täglich mehr als sechs Millionen verlorene Gegenstände lokalisiert.



Über Tile



Tile gibt allem die Kraft des intelligenten Standorts. Die Cloud-basierte Suchplattform von Tile nutzt ihre riesige Community aus 195 Ländern und hilft Menschen, die Dinge zu finden, die ihnen am wichtigsten sind. Die globale Tile-Community hilft täglich, mehr als sechs Millionen einzigartige Gegenstände zu finden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Mateo, CA, und wird von Francisco Partners, Bessemer Venture Partners und GGV Capital unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Tile.com.



Über Skullcandy



Skullcandy ist die innovative Lifestyle-Audiomarke, die von ihrer Mission lebt, Musik nicht nur zu hören, sondern zu fühlen. Gegründet an der Schnittstelle von Musik und Board-Sport, treibt Skullcandy Innovationen bei Audioerlebnissen voran, von bahnbrechender Technologie in seinen Kopfhörern bis hin zu einzigartigen Musikveranstaltungen mit aufstrebenden Künstlern, die seine Kultur inspirieren und voranbringen. Skullcandy mit Sitz in Park City, Utah, USA, entwirft, vermarktet und vertreibt Audioprodukte über eine Vielzahl von Vertriebskanälen weltweit mit internationalen Büros in Tokio, Zürich, London, Shenzhen und Vancouver sowie über Partner in einigen der wichtigsten kulturellen Zentren der Welt. Die Website des Unternehmens finden Sie unter https://www.skullcandy.com



