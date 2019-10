Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von T-Mobile US mit "Outperform" und einem Kursziel von 103 US-Dollar aufgenommen. Die Papiere der Telekom-Tochter zählen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Favoriten des Analysten Peter Supino. Er hält die Markterwartungen an die operative Marge und den Free Cashflow für zu zurückhaltend./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

