In dieser Woche dominiert der Kursrutsch der Wirecard-Aktie die Diskussionen. Nach erneuten FT-Berichten über mögliche Unstimmigkeiten in den Büchern von Wirecard, war die Aktie am 15. Oktober auf zwischenzeitlich 109 Euro abgestürzt. Dieses dramatische Ereignis sorgte auch in der w:o Community für ein Feuerwerk der Emotionen. Der Wirecard-Thread wurde allein am Vormittag des 16.10. über 25.000 Mal ...

