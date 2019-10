Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Roche nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 315 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern berichtete Erlösentwicklung sei klar besser als erwartet, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erhöhte Umsatzausblick allerdings entspreche bereits den Markterwartungen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-10-16/15:56

ISIN: CH0012032048