Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute natürlich Wirecard. Der Streit mit der Financial Times geht in die nächste Runde. Jetzt reagiert der Konzern. Bei den Verkäufen steht TUI im Fokus. Der Reiseveranstalter gehört zu den Profiteuren der Pleite von Thomas Cook. Allerdings gibt es nach wie vor auch Risiken für das Unternehmen und damit die Aktie.