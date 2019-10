Neue Geschäftsmodelle mit Network Slicing

Mavenir, der branchenweit einzige Anbieter von cloudnativer End-to-End 4G- und 5G- Netzwerksoftware für CSPs, wurde auf dem India Mobile Congress in Neu-Delhi mit zwei Preisen für seine kontinuierlichen Innovationen ausgezeichnet. Als branchenweit einziger Anbieter von End-to-End-Netzwerksoftware ist Mavenir schon immer führend bei Lösungen für Software, Virtualisierung, dem Wechsel zu cloudnativen Lösungen und der kontinuierlichen Realisierung innovativer Lösungen.

Zunächst hat Mavenir für seine virtualisierten Pre-Integrated Network Services ("Vorintegrierte Netzwerkdienste") den Preis für die innovativste Initiative für die Netzwerktransformation erhalten. Pre-Integrated Network Services ist ein Paket aus Softwarefunktionen auf Betreiberniveau, mit dem die Betreiber ihre Einnahmen durch den schnellen Start eines eigenen Network Slice für eine bestimmte Anwender-Community steigern können. Betreiber mit bestehenden Netzwerken können damit neue Angebote nutzen, ohne dass ihr aktuelles Netzwerk dadurch beeinträchtigt wird.

Je nach Anwendungsfall des Betreibers (z. B. Network Slicing, private Netzwerke, IdD) kann Mavenirs Lösung Pre-Integrated Network Services aus Open vRAN-Lösungen, Packet Core und/oder eine Suite von IMS-Anwendungen für umfassende Kommunikation bestehen. Weitere Beispiele:

Betreiber, die nach einem neuen Wirtschaftsmodell suchen, können Mavenirs Pre-Integrated Services nutzen, um ihre Kosten zu senken und schnell und unkompliziert neue Einnahmen zu generieren.

Betreiber mit bestehenden Netzwerken können Mavenirs Pre-Integrated Services nutzen, um neue Angebote zu starten, ohne dass ihr aktuelles Netzwerk dadurch beeinträchtigt wird, und so damit beginnen, schnell neue Einnahmen zu generieren.

Betreiber mit weniger Teilnehmern können Mavenirs Pre-Integrated Services nutzen, um ihr Angebot mit einer kleinen, kostengünstigen Präsenz über Standardhardware zu starten.

Die Pre-Integrated Services von Mavenir können zudem von Firmen für Smart Homes und Smart Cities, Verteidigungsnetzwerke für sichere LTE-Netze auf Konvois und auf Kreuzfahrtschiffen für private Netzwerke genutzt werden.

Zweitens hat Mavenir für seine Security and Fraud Management Suite den Preis für den innovativsten Ansatz bei der Netzwerksicherheit erhalten. Diese Suite ist eine Reihe von Produkten mit dem gleichen Design und den gleichen Funktionsprinzipien, bei denen es um die für einen Mobilfunkbetreiber größten Herausforderungen bei Sicherheit und Betrugsvermeidung geht: Signalsicherheit, Analysen der Netzwerksicherheit sowie größere Fragen in Bezug auf Betrug und Revenue Assurance, die mittels spezieller Szenarios von Betrug und Einnahmenverlusten oder als komplettes Fraud Management System (FMS) gelöst werden können. Die Nutzung einer einzigartigen Kombination aus maschinellem Lernen in Echtzeit und künstlicher Intelligenz (ML/KI) mit flexibler Regel-Engine verschafft einen deutlichen Vorteil, da Sicherheitsprobleme oder Betrugsfälle so direkt erkannt und blockiert werden können, statt dass ein Problem nach der Verarbeitung einiger Daten nur passiv gemeldet wird. Dank dieser Prognosetechniken können die Betreiber in erheblichem Maß Einnahmen in Echtzeit einsparen und die Kundenerfahrung verbessern.

"Mavenir ist für seine Innovationen bekannt. Wir liefern disruptive Technologien, mit denen Kosten gesenkt, neue Einnahmen generiert und diese Einnahmen geschützt und gesichert werden können. Mit unserem kompletten virtualisierten End-to-End-Portfolio und unserer Erfahrung mit sämtlichen zentralen Netzwerkkomponenten befinden wir uns in einer einzigartigen Position, um mobilen Betreibern die Transformation ihrer Netzwerke zu ermöglichen", sagte Sanjay Bakaya, Regionalleiter bei Mavenir, der die Preise entgegennahm.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastruktur-Stack hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zu Packet-Core und RAN weist Mavenir die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 130 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit bedienen.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Mehr dazu erfahren Sie unter www.mavenir.com

Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc.

Copyright 2019 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191016005565/de/

Contacts:

Maryvonne Tubb

Mavenir PR

INDIEN Rajesh Prothi

AbsoluteFactor

NA Loren Guertin

MatterNow

EMEA Kevin Taylor

GlobalResultsPR