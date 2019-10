Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta029/16.10.2019/15:56) - Angebot zum Rückkauf von bis zu 180.000 eigenen Aktien (Teilangebot) / Annahmefrist: 23. Oktober 2019 bis 20. November 2019 / Angebotspreis: EUR 43,00 je Aktie



Nachdem die Hauptversammlung der ATHOS Immobilien AG am 3. Juni 2019 beschlossen hat, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung noch zu erwerbender eigener Aktien herabzusetzen, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute die Details des öffentlichen Angebotes zum Erwerb der eigenen Aktien festgelegt. Die Angebotsunterlage für das öffentliche Angebot zum Erwerb von Aktien der ATHOS Immobilien AG wird am 22. Oktober 2019 auf der Homepage im Bereich "Investor" veröffentlicht werden. Das Angebot kann in der Zeit vom 23. Oktober 2019 bis zum 20. November 2019, 17.00 Uhr angenommen werden. Der Angebotspreis beträgt EUR 43,00 je Aktie. Im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebotes sollen bis zu 180.000 Stück Aktien der Gesellschaft (ISIN: AT0000616701) erworben werden; dies entspricht bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft. Sollte das Erwerbsangebot für mehr als 180.000 Aktien angenommen werden, werden die Annahmeerklärungen aliquot gekürzt (wobei auf die nächste ganze Aktie abgerundet wird). Die erworbenen Aktien werden nach dem Ende des Erwerbsangebotes eingezogen; das Grundkapital der ATHOS Immobilien AG wird dadurch dementsprechend herabgesetzt werden.



Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar. Das Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich auf Basis der in der Angebotsunterlage genannten Bedingungen.



