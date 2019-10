Der IWF mit Blick auf das weltweite Finanzsystem dringenden Handlungsbedarf. Investoren würden auf der Suche nach Rendite immer höhere Risiken eingehen. Vor allem Finanzdienstleister abseits der Banken seien gefährdet.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt wegen der sperrangelweit geöffneten Geldschleusen vieler Notenbanken und der ultratiefen Zinsen vor Gefahren für die Stabilität des weltweiten Finanzsystems. Zwar unterstütze eine lockere Geldpolitik die Konjunktur auf kurze Sicht, erklärte der IWF am Mittwoch zur Vorstellung seines neuen Finanzstabilitätsberichts. Angesichts niedriger Zinsen gehen institutionelle Investoren wie Fonds, Pensionskassen oder Versicherer dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge immer höhere Risiken ein.

Investitionen in riskantere und weniger liquide Anlagen würden zu "Schwächen" führen, die "düstere Folgen für die globale Finanzstabilität" haben könnten, so der IWF. Die Suche nach höheren Renditen habe in einigen riskanten Märkten auch zu übertriebenen Bewertungen geführt, hieß es weiter.

Inzwischen werfen dem IWF zufolge Anleihen von Firmen und Staaten im Wert von rund 15 Billionen US-Dollar keine positive Rendite mehr ab. Dies sei beispielsweise ...

