Die Brexit-Verhandlungen sind nach Angaben des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk kurz vor dem Ziel ins Stocken geraten. "Gestern hätte ich darauf gewettet, dass der Deal fertig ist", sagte Tusk am Mittwoch im polnischen Fernsehen. "Heute sind wieder Zweifel aufgekommen." Die Situation im britischen Parlament sei kompliziert. Doch die Grundlagen des Abkommens sind dem EU-Ratspräsidenten zufolge fertig und die Gespräche werden fortgeführt.

"In sieben bis acht Stunden sollte alles klar sein", sagte der polnische Politiker am Nachmittag weiter. "Alles läuft in die richtige Richtung, aber wie Sie alle sehen können, ist mit dem Brexit und vor allem mit unseren britischen Partnern alles möglich ..." Ursprünglich habe er schon am Mittwochvormittag mit einem fertigen Text zur Einigung gerechnet. Er werde immer dafür sein, dass Großbritannien ein Teil der europäischen Gemeinschaft sei. Aber wenn das unmöglich sei, dann ist "ein guter Deal 100 Mal besser als kein Deal"./vsr/DP/stw

