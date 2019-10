Zürich (ots) - Der Gründer der Mischkonzerngruppe Behr Bircher Cellpack (BBC), Giorgio Behr, ist auf Einkaufstour. Allein in Deutschland jagt er aktuell zwei Übernahmezielen in den Bereichen Life Science und Elektroprodukte nach. Rund 30 Millionen Franken will er für die Ausweitung des Geschäfts in die Hand nehmen, so Behr gegenüber der «Handelszeitung». Die Übernahmepreise seien derzeit hoch im Markt - diese würden in einer sich nun abschwächenden Konjunktur wieder runterkommen, so Behr weiter. «Es gibt viele Zombiefirmen, die auf der Kippe stehen.» Zusätzlich gebe es bei vielen Firmen Nachfolgeprobleme.



