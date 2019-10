Baden-Baden (ots) - Weitere Gäste sind u. a. der Mentalist Florian Ilgen sowie die Paartherapeutin Nicole Stange / 19. Oktober 2019, 22:20 Uhr, SWR Fernsehen



Zu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieser Woche Schlager-Ikone Peggy March, Mentalist Florian Ilgen, Paartherapeutin Nicole Stange, der Deutsche Meister im Rollstuhl-Tennis Alexander Subat sowie die Freiburgerin Boyan Behrmann, die sich für die Bildung benachteiligter Kinder einsetzt. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 19. Oktober, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.



Am Tod ihrer großen Liebe ist Schlager-Ikone Peggy March fast zerbrochen. Inzwischen schaut sie jedoch wieder positiv in die Zukunft: "Mit 17 hat man noch Träume" - dieses Lied hat sie einst weltberühmt gemacht. Auch mit mehr als 70 Jahren hat sie das Träumen nicht verlernt und geht nun mit neuen Hits erstmals wieder auf Tournee.



Hör auf deinen Bauch - der Mentalist Florian Ilgen weiß, wie man die richtigen Entscheidungen treffen kann und welche Macht positives Denken auf den Erfolg hat. Bei seinen Shows zieht Illusionist Ilgen die Zuschauer regelmäßig magisch mit Tricks und Gedankenlesen in seinen Bann.



Sprechen Männer und Frauen tatsächlich unterschiedliche Sprachen? Paartherapeutin Nicole Stange erforscht seit 15 Jahren, warum Männer und Frauen oft aneinander vorbeireden. Ihr Ratschlag: Besseres Verständnis erfordert in erster Linie gegenseitigen Respekt und auch eine Prise Humor.



Er ist frisch gekürter Deutscher Meister im Rollstuhl-Tennis. Trotz vieler Schicksalsschläge zeigt der beidbeinig amputierte Ettenheimer auch jenseits des Sports unbändigen Lebenswillen und hat auch beruflich Wege eingeschlagen, die ihm keiner zugetraut hätte.



Der Winter steht vor der Tür und die 80-jährige Freiburgerin sitzt wie immer zu dieser Jahreszeit bereits auf gepackten Koffern. Ihr Ziel ist Sansibar - eines der ärmsten Länder der Welt. Dort verbindet sie die angenehmen Temperaturen mit der guten Sache und unterrichtet Einheimische.



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 19. Oktober 2019, 22:20 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



