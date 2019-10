Auf der diesjährigen Konferenz EuroFinance Copenhagen 2019 Conference führt Taulia eine KI-basierte Lösung zur Liquiditätsplanung ein.

Anhand der Informationen in Aufträgen und Rechnungen bietet Taulia Cash Forecasting detaillierten Einblick in zukünftige Cashflows.

Die neue Lösung automatisiert die Datenerhebung über global verteilte ERP-Instanzen, um eine Datenübersicht nahezu in Echtzeit zu erstellen.

Taulia, führender Anbieter von Betriebskapitallösungen, hat die Einführung einer neuen KI-basierten Lösung zur Liquiditätsplanung angekündigt. Mit dieser Lösung können Finanzabteilungen präzisere Prognosen erstellen und gleichzeitig den Aufwand für diese schwierige Aufgabe reduzieren.

Finanzverantwortliche nennen die Liquiditätsplanung immer wieder an erster Stelle. Allerdings sind Prognosen ein zeitaufwändiger und ressourcenintensiver Prozess, und allzu oft liefern die Ergebnisse keinen genauen Einblick in Bardefizite oder Barüberschüsse.

Auf Basis von Daten aus Dokumenten, über Gegenparteirisiken sowie zum Netzwerkverhalten implementiert Taulia Cash Forecasting ein datenorientiertes Konzept, um in Verbindung mit der Engine für maschinelles Lernen von Taulia genaue und zuverlässige Aussagen über zukünftige Cashflows zu liefern. Mit Prognosen über zukünftige Cashflows nahezu in Echtzeit können Finanzabteilungen ihre Barrendite optimieren, Währungsrisiken effektiver abdecken und zukünftigen Finanzierungsbedarf antizipieren.

"Taulia Cash Forecasting ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Vision von Taulia, die Betriebskapitalplattform der Zukunft zu erschaffen", so Brady Cale, Chief Technology Officer von Taulia. "Die Integration von KI in Daten auf Dokumentebene optimiert die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Liquiditätsprognosen, sodass Finanzdirektoren schnellere und fundiertere Entscheidungen bezüglich ihres Cashflows treffen können."

Hinweis an Redakteure: Taulia ist ein führender Anbieter von Lösungen für Liquiditätsprognosen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Durch die einzigartige Kombination seiner KI-Plattform, Mitarbeiter und Prozesse hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert freizusetzen. Dazu werden ineffiziente und häufig manuelle Verfahren für die Verwaltung des Betriebskapitals durch technologiebasierte Strategien zur Optimierung des Betriebskapitals ersetzt. Taulia arbeitet an einer Welt, in der jedes Unternehmen erfolgreich sein kann, indem mithilfe unserer auf dem neuesten Stand der Technik basierenden Plattform Bargeldquellen freigesetzt werden. Ein Netzwerk aus 1,8 Millionen Unternehmen nutzt bereits die Technologie von Taulia, und das Unternehmen wickelt Transaktionen in Höhe von über 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr ab. Zu den mehr als 120 weltweit führenden Unternehmen, die Taulia vertrauen, zählen Airbus, AstraZeneca, Nissan, Telstra, die UK Government's Crown Commercial Services und Vodafone. Mit einem Umsatz von 48,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 ist das Unternehmen unter den 2019 Inc. 5000 als eines der Privatunternehmen mit dem schnellsten Wachstum der USA aufgeführt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191016005606/de/

Contacts:

Juhie Kapoor

juhie.kapoor@taulia.com

0207 380 4542