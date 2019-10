Mithilfe von Malware werden weltweit Bankautomaten gehackt, auch in Deutschland. Schuld daran: mangelnde Sicherheitsmechanismen. Jackpotting nennen Experten das Kapern von Geldautomaten mittels Malware. Weltweit hacken Kriminelle Windows-basierte Geldautomaten und leeren die Geldvorräte, wie der Bayerische Rundfunk in einer gemeinsamen Recherche mit Motherboard herausgefunden haben will. Auch in Deutschland sollen dabei allein in diesem Jahr Schäden in Höhe von mindestens 1,4 Millionen Euro entstanden sein. Möglich sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...